LIVE Italia-Norvegia 1-0 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | primo punto per le azzurre

Durante la partita di curling femminile tra Italia e Norvegia ai Mondiali del 2026, le azzurre hanno segnato il primo punto e si trovano in vantaggio. La gara si sta svolgendo in diretta e si può aggiornare la cronaca cliccando sul link dedicato. La partita Italia-Canada, invece, è prevista alle 16 con una diretta dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 21.26: Una stone norvegese a punto a metà del secondo end 21.19: Constantini piazza la stone al centro della casa e si prende il primo punto: 1-0 21.13: Due stone norvegesi ancora a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del primo end 21.10: Dopo otto tiri due stone norvegesi a punto 21.07: Una stone norvegese a punto dopo 4 tiri del primo end 21.00: Mano per l’Italia, tra poco inizia il match 20.58: Finora la Norvegia ha mostrato prestazioni altalenanti nel torneo. La formazione scandinava ha faticato soprattutto contro alcune delle nazionali più solide del tabellone, come la Svezia, che si è imposta con il punteggio di 9-7, e ha incontrato difficoltà anche contro squadre di fascia media. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: primo punto per le azzurre Articoli correlati LIVE Italia-Canada 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le americane nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze Gol PAZZESCHI che non vedremo più Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Norvegia 1 0 Mondiali... Temi più discussi: LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile scontro diretto; La Svezia domina la staffetta femminile di Kontiolahti, Francia e Norvegia sul podio; Italia decima; Italia vs Norvegia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Rivivi il LIVE! Single-mixed, che vento! La Norvegia vince, Francia squalificata, Italia sesta. LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: serve un successo per risalire la chinaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16.00 21.07: Una stone norvegese a punto dopo 4 tiri ... oasport.it Pagelle Italia-Norvegia: Di Lorenzo in apnea 5, Frattesi non combina nulla 4,5, la notte di Pio Esposito 6,5L'Italia perde 1-4 con la Norvegia, nella partita di chiusura del girone, e vai ufficialmente ai playoff per i Mondiali. La Norvegia è invece qualificata direttamente alla Coppa del Mondo 2026. I gol ... corriere.it Il Guru dice: Grande Italia ai mondiali junior in Norvegia!!! Stravince @annatrocker con oltre 1.37 sulla seconda e medaglia di bronzo per @tatumbieler grazie ad una strepitosa seconda manche con un più 14 posizioni!!! GRANDI GIRLS - facebook.com facebook