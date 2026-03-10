Nella trentasettesima giornata di Championship, si sfidano Stoke e Ipswich. La squadra di casa ha ottenuto quattro risultati utili consecutivi, segnando sette gol e subendone solo uno. La partita si gioca in un momento di forma positiva per entrambe le squadre, con dettagli su dove vederla, le formazioni e il pronostico disponibili.

Quattro risultati utili di fila: sette gol fatti uno solo subito. Il momento dell’Ipswich è sicuramente importante ed è una squadra che guarda con molto interesse alla classifica della Championship: rimangono delle possibilità di prendersi la promozione diretta alla Premier League. L’impegno di martedì sera contro lo Stoke in trasferta non è insuperabile: i padroni di casa si affacciano a questo match dopo due sconfitte di fila e hanno soprattutto una classifica serena. Salvezza raggiunta da un pezzo e nessuna possibilità di rientrare dentro la corsa ai playoff. Insomma, da qui alla fine dell’anno saranno poche le motivazioni che spingeranno i biancorossi in questo campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Stoke-Ipswich: rimane aperta la corsa alla promozione diretta

