Sabato 14 aprile 2026, alle 11, si svolgerà l'incontro tra Pedro Martinez e Lorenzo Sonego sul campo dedicato ad Andres Gimeno a Barcellona. I due giocatori apriranno il programma di giornata, con il match che segnerà l'inizio delle sfide previste nel torneo. Le quote e le previsioni per l'incontro saranno rese note prima dell'inizio del match.

Pedro Martinez e Lorenzo Sonego apriranno il programma sul campo intitolato ad Andres Gimeno alle 11 del mattino. Il tennista torinese torna a giocare una partita ufficiale dopo quasi tre mesi nei quali ha dovuto curarsi per un problema al polso dunque non potrà essere al meglio ma è difficile dire quanto al di sotto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Pedro Martinez – Lorenzo Sonego, Barcellona 14-04-2026

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