Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Carlos Taberner Australian Open 20-01-2026

Il match tra Lorenzo Sonego e Carlos Taberner agli Australian Open si svolgerà nella prima sessione del giorno, sul campo numero 13, intorno alle 01:00 italiane. Un confronto tra due tennisti che si contendono un passaggio importante nel torneo, offrendo uno spettacolo di livello e determinazione. Ecco le previsioni e le quote aggiornate per questa sfida mattutina.

Come per Musetti, anche per Lorenzo Sonego la giornata agli Australian Open inizierà presto visto che affronterà lo spagnolo Carlos Taberner nel match che aprirà il programma sul campo numero 13, intorno alle 01:00 italiane. L'azzurro è sotto pressione dato che ha tanti punti da difendere, avendo raggiunto i quarti di finale la scorsa stagione.

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Raphael Collignon, Australian Open 20-01-2026

Il match tra Lorenzo Musetti e Raphael Collignon aprirà la giornata sulla Margaret Court Arena agli Australian Open, previsto intorno alle 01:30 in Italia. Si tratta di un confronto tra due talenti emergenti del circuito, che rappresenta l'inizio delle sfide di giornata. Di seguito, le principali quote e pronostici per questa partita, analizzando le caratteristiche di entrambi i tennisti e le aspettative del match.

Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton, Australian Open 18-01-2026

Il debutto di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026 avviene contro Adam Walton. La testa di serie numero 1 del torneo si presenta come uno dei principali protagonisti, sebbene le quote dei bookmaker assegnino a Jannik Sinner la favorita per il successo finale. Analizziamo le probabilità e le previsioni per questa sfida e per il percorso del giovane talento spagnolo nel torneo.

