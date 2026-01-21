Il 22 gennaio 2026, all'Australian Open, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affronteranno sulla Margaret Court Arena. L'incontro è previsto per le prime ore del mattino in Italia, alle 01:30 tra mercoledì e giovedì. Di seguito, analizzeremo le statistiche, le quote e le previsioni per questa partita tra due talentuosi tennisti italiani.

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego apriranno il programma sulla Margaret Court Arena quando in italia saranno le 01:30 della notte tra mercoledì e giovedì. Il torinese, come previsto, ha esordito con una facile vittoria contro Taberner, battuto per 6-4 6-0 6-3 in un match nel quale ha servito 13 ace e concesso una sola palla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Lorenzo Sonego, Australian Open 22-01-2026

Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Carlos Taberner, Australian Open 20-01-2026Il match tra Lorenzo Sonego e Carlos Taberner agli Australian Open si svolgerà nella prima sessione del giorno, sul campo numero 13, intorno alle 01:00 italiane.

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Raphael Collignon, Australian Open 20-01-2026Il match tra Lorenzo Musetti e Raphael Collignon aprirà la giornata sulla Margaret Court Arena agli Australian Open, previsto intorno alle 01:30 in Italia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Pronostici tennis: consigli e scommesse per scommettere sul tennis; Pronostici tennis oggi 19/1/2026: quote Australian Open; Copenhagen-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Probabili Formazioni Inter Milan vs Napoli: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico.

Pronostico Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego: derby azzurro al 2° turno dell’Australian Open 2026Pronostico Musetti-Sonego 22 gennaio 2026. Analisi, guida tv, quote, scommesse sul secondo turno dell’Australian Open di tennis maschile. betitaliaweb.it

Pronostico Lorenzo Musetti-Tomas Martin Etcheverry: scommesse tennis ATP Hong Kong del 07-01-2026Ottavi di finale del torneo di Tennis ATP 250 Hong Kong 2026 che si giocheranno nella mattina del 7 gennaio, ed entra in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, dopo il bye al primo turno, visto che è testa ... betitaliaweb.it

Scusate il Pronostico, il podcast di Huddle Magazine dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker. facebook

Inter-Arsenal, Chivu può già chiudere la qualificazione: il pronostico x.com