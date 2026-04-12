Pronostico e quote Tomas Martin Etcheverry – Jack Draper Barcellona 13-04-2026

Nella giornata del 13 aprile 2026, sulla Pista Rafa Nadal di Barcellona, si terrà il match tra Tomas Martin Etcheverry e Jack Draper. La partita è prevista tra le 12:30 e le 13:00. Le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l'incontro. Entrambi i tennisti si preparano per questa sfida sulla terra battuta catalana.

Tomas Martin Etcheverry e Jack Draper scenderanno in campo sulla Pista Rafa Nadal intorno alle 12:30-13:00. Il britannico disputerà solo la sua nona partita dal rientro dall’infortunio al braccio e si troverà ad affrontare un esordio difficile sulla terra rossa dopo aver saltato Monte Carlo e deluso a Miami contro Opelka. L’argentino infatti è rodatissimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Tomas Martin Etcheverry – Jack Draper, Barcellona 13-04-2026 Pronostico e quote Tomas Martin Etcheverry – Tommy Paul, Houston 03-04-2026Tomas Martin Etcheverry e Tommy Paul sarà il terzo incontro sul centrale dunque si inizierà a giocare nella tarda serata italiana. Pronostico e quote Tomas Martin Etcheverry – Tommy Paul, Miami 24-03-2026Tomas Martin Etcheverry e Tommy Paul si affronteranno sul Grandstand non prima delle ore 19:00 italiane.