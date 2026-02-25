Pronostico Palmeiras-Fluminense | allungo in vetta

Palmeiras-Fluminense è una partita della quarta giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Il primo big match del Brasilerao di quest’anno. Palmeiras e Fluminense dopo tre giornate sono appaiate in classifica sotto l’aspetto dei punti ma hanno un dato totalmente diverso che ci spiega il motivo per il quale vediamo i padroni di casa favoriti in questa partita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Vero che gli ospiti hanno subito solamente due gol, a differenza dei quattro del Palmeiras, ma i biancoverdi hanno esultato in tre partite la bellezza di dieci volte. Una media di oltre tre reti al match. Un attacco oliato a dovere e una squadra che quando si affaccia nella metà campo avversaria crea sempre dei pericoli. Uno scontro “generazionale” oseremmo dire, visti i numeri difensivi degli ospiti. Ma chi segna ha sempre ragione e la voglia di andare a prendersi un risultato importante che potrebbe mandare un primo segnale al campionato è troppo forte per il Palmeiras. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

