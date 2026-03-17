Martedì alle 20:00 si gioca la partita tra Catanzaro e Modena, valida per la trentunesima giornata di Serie B. Il match si svolge allo stadio giallorosso, con i padroni di casa che si presentano con la miglior difesa del campionato. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, oltre a opzioni di diretta tv e streaming.

Catanzaro-Modena è una partita della trentunesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il turno infrasettimanale di Serie B regala una sfida molto interessante tra due squadre che quasi certamente dopo la regular season disputeranno i playoff, Catanzaro e Modena. In Calabria andrà dunque in scena un vibrante scontro diretto, con i Canarini sesti che tenteranno di ridurre il divario di 5 punti che ad oggi li separa dalle Aquile quinte. Impresa complicata, visto che la squadra di Alberto Aquilani sta dimostrando di avere le carte in regola per poter insidiare Frosinone e Palermo, le due che precedono i giallorossi in classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Catanzaro-Modena: la miglior difesa nel bunker giallorosso

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