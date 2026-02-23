promozione il masi torello spreca dal dischetto sconfitta sfortunata con il valsetta

Il Masi Torello ha perso contro il Valsetta a causa di un rigore sbagliato nel finale, che ha negato la vittoria ai padroni di casa. La squadra di casa ha dominato nella prima parte, ma ha mancato diverse occasioni decisive. Nel secondo tempo, il Valsetta ha trovato il gol del vantaggio e ha resistito agli attacchi, anche grazie a un errore dal dischetto. La partita si è conclusa con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca.