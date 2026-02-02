Promozione Masi riagguanta la partita nel finale Maistrello dal dischetto non sbaglia

Nel match tra Masi e Voghiera, il risultato si decide negli ultimi minuti. Masi riesce a pareggiare grazie a un gol di Masi, ma nel finale il Voghiera segna su rigore con Maistrello e conquista un punto importante. La partita è stata combattuta fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno dato tutto.

MASI-VOGHIERA: Straforini, Baldon (24' st Benini), Ghali (29' st Nardini), Di Domenico (35' st Ileba), Nanfack, Barbieri, Giberti (15' st. Zappaterra), Mehdi (40' st Mazzoni), Maistrello, Sarto, Jawneh. A disposizione: Broccoli, Bationo, Pencarelli,. Zappaterra. All.: Ferrari. FARO COOP: Pisi, Dahbi, Landi, Satalino T., Borgognoni, Olezzi, Peri (44' st Raimondi), Schioppa, Lenzi M. (21' st Ruzzolini), Satalino S., Garni. A disposizione: Gandolfi, Migallo, Aldrovandi, Masinara, Haber Castro, Vitali, Lenzi D.. All.: Zanini. Arbitro: Nuzzo di Forlì. Reti: 44' pt Lenzi M.

