Progetto cinematografia bocciato | Fruncillo e Zecchino all’attacco di Fico

La Regione Campania ha respinto il progetto per la creazione di una nuova sede del Centro Sperimentale di Cinematografia ad Avellino. La decisione ha suscitato reazioni immediate da parte di Ines Fruncillo ed Ettore Zecchino, che hanno espresso il loro disappunto. La questione riguarda un intervento volto a sviluppare attività cinematografiche nella zona, ma finora non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni ufficiali del rifiuto.

Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania boccia il progetto per una sede del Centro Sperimentale di Cinematografia ad Avellino, scatenando la dura reazione di Ines Fruncillo ed Ettore Zecchino. Al centro della polemica, la mancata attenzione verso le aree interne e una visione dello sviluppo ritenuta squilibrata a favore delle zone costiere. “La maggioranza di centrosinistra in Regione Campania ha scelto di bocciare l’emendamento al Bilancio previsionale 2026–2028 presentato dal consigliere Ettore Zecchino finalizzato a sostenere l’istituzione di una sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia ad Avellino, sulla quale si erano già espressi positivamente il Comune di Avellino e il Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Progetto cinematografia bocciato: Fruncillo e Zecchino all’attacco di Fico Bocciato l'emendamento di Zecchino, FdI: "Il campo largo nega un futuro alle aree interne campane"La maggioranza di centro sinistra in Regione Campania ha scelto di bocciare l’emendamento al Bilancio previsionale 2026–2028 presentato dal... Acqua pubblica, Fico cancella il progetto di De LucaStop al bando per individuare il socio privato nella gestione del servizio idrico.