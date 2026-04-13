Bocciato l' emendamento di Zecchino FdI | Il campo largo nega un futuro alle aree interne campane

La maggioranza di centrosinistra in Regione Campania ha respinto un emendamento proposto dal consigliere Ettore Zecchino al Bilancio previsionale 2026-2028, che mirava a creare una sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia ad Avellino. La decisione ha suscitato critiche da parte di un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha accusato il campo largo di escludere le aree interne campane, negando loro opportunità di sviluppo.