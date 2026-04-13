Bocciato l' emendamento di Zecchino FdI | Il campo largo nega un futuro alle aree interne campane
La maggioranza di centrosinistra in Regione Campania ha respinto un emendamento proposto dal consigliere Ettore Zecchino al Bilancio previsionale 2026-2028, che mirava a creare una sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia ad Avellino. La decisione ha suscitato critiche da parte di un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha accusato il campo largo di escludere le aree interne campane, negando loro opportunità di sviluppo.
La maggioranza di centro sinistra in Regione Campania ha scelto di bocciare l’emendamento al Bilancio previsionale 2026–2028 presentato dal consigliere Ettore Zecchino finalizzato a sostenere l’istituzione di una sede distacca del Centro Sperimentale di Cinematografia ad Avellino, sulla quale si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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