Progetti terapeutici Caterino | La malattia non ha scadenza neanche i diritti possono averla

Un intervento sulle procedure di cura per le persone fragili sottolinea che i progetti terapeutici non dovrebbero essere soggetti a limiti temporali. Un rappresentante del settore afferma che la malattia non ha una data di scadenza e, di conseguenza, anche i diritti delle persone assistite non dovrebbero essere limitati da scadenze amministrative. La questione riguarda il rispetto continuo delle esigenze di chi riceve assistenza.

Il percorso di cura e assistenza delle persone fragili non può essere condizionato da scadenze amministrative. È questo il messaggio che arriva con forza dalla riflessione di Lia Caterino, che pone l’attenzione su una delle criticità più discusse del sistema socio-sanitario: il limite temporale.🔗 Leggi su Casertanews.it

«Khamenei jr? Neanche i vertici del regime possono incontrarlo». Israele e Usa attaccano l’impianto di Natanz – La direttaNel 22esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare,...

I farmaci scaduti si possono prendere? Rischi, effetti e cosa succede dopo la data di scadenzaLa scena è comune: un mal di testa improvviso, si apre il cassetto dei medicinali e l’unica confezione disponibile riporta una data di scadenza già...