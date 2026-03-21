Khamenei jr? Neanche i vertici del regime possono incontrarlo Israele e Usa attaccano l’impianto di Natanz – La diretta

Nel 22esimo giorno della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di petrolio iraniano già in mare, confermando le anticipazioni del segretario al Tesoro. Nel frattempo, si segnala che i vertici del regime non possono incontrare il figlio del leader supremo, mentre Israele e Stati Uniti hanno condotto attacchi all’impianto nucleare di Natanz.

Nel 22esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare, come aveva anticipato nei giorni scorsi il segretario al Tesoro Scott Bessent. Intanto l’Iran ha detto che i funzionari americani e israeliani costituiscono bersaglio degli Ayatollah «in qualsiasi parte del mondo», compresi i luoghi di svago e turistici. E Teheran ha lanciato due missili contro una base usata dagli Stati Uniti nell’oceano indiano. Nella notte Israele ha continuato i bombardamenti sulla capitale, mentre American Airlines ha annunciato un taglio dei voli a causa dei costi del carburante. 🔗 Leggi su Open.online

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