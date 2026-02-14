Un uomo ha assunto un farmaco scaduto e ha subito problemi di salute. La causa è la scadenza del medicinale, che può compromettere l’efficacia o provocare reazioni indesiderate. Molti si chiedono se sia sicuro usare farmaci dopo la data indicata sulla confezione, ma spesso non conoscono i rischi concreti o cosa succede nel nostro corpo.

La scena è comune: un mal di testa improvviso, si apre il cassetto dei medicinali e l’unica confezione disponibile riporta una data di scadenza già passata. A quel punto la domanda è inevitabile: si può prendere lo stesso un farmaco scaduto? La data di scadenza riportata sulla confezione non è un’indicazione simbolica. È il termine entro il quale il produttore garantisce che il farmaco, se conservato correttamente, mantiene efficacia, sicurezza e qualità. Le autorità regolatorie europee richiedono studi di stabilità rigorosi prima dell’immissione in commercio: fino a quella data il principio attivo è presente nella quantità dichiarata e il medicinale rispetta gli standard previsti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I farmaci scaduti si possono prendere? Rischi, effetti e cosa succede dopo la data di scadenza

Durante il trasporto di farmaci a temperatura controllata, se si interrompe la catena del freddo, i medicinali rischiano di perdere efficacia o di deteriorarsi, con conseguenze potenzialmente gravi per i pazienti.

