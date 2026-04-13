Elezioni in Ungheria Ilaria Salis esulta | Goodbye forever Mr Orban!
Durante le elezioni in Ungheria, una persona è stata vista sorridente e con la mano alzata in segno di saluto, mentre tiene in mano un cartello con la scritta “Goodbye forever, Mr.”. La scena ha attirato l’attenzione e ha suscitato commenti sui social media. Nessuna altra informazione sulle circostanze o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.
Un grande sorriso e la mano alzata a salutare. Nell’altra un foglio con la scritta “Goodbye forever, Mr. Orbàn!”. Così ieri sera è apparsa sui social l’europarlamentare monzese Ilaria Salis dopo l’annuncio dell’esito delle elezioni in Ungheria. Elezioni che, dopo sedici anni di governo guidato da.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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