Elezioni in Ungheria Ilaria Salis esulta | Goodbye forever Mr Orban!

Durante le elezioni in Ungheria, una persona è stata vista sorridente e con la mano alzata in segno di saluto, mentre tiene in mano un cartello con la scritta “Goodbye forever, Mr.”. La scena ha attirato l’attenzione e ha suscitato commenti sui social media. Nessuna altra informazione sulle circostanze o sui soggetti coinvolti è stata resa nota.