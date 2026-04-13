Primo stop stagionale per l' Italposa | Saronno impone il pari

L’Italposa ha concluso il suo primo impegno stagionale con una sconfitta. Dopo aver vinto la prima partita con un punteggio di 6-1, la squadra forlivesi ha perso la seconda gara contro l’Mkf Saronno, che si è conclusa con un risultato di 3-0. La sfida si è svolta in Lombardia, lasciando le forlivesi con un risultato complessivo di una vittoria e una sconfitta.

L’Italposa torna dalla Lombardia con la prima sconfitta stagionale. Dopo il successo in gara 1 per 6-1, le forlivesi cedono gara 2 con il punteggio di 3-0 contro l’Mkf Saronno. Nel complesso, buone le prestazioni della formazione romagnola. In gara 1, la coppia in pedana composta da Cacciamani e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Softball, nuova trasferta per l'Italposa Forlì: sfida insidiosa sul diamante di SaronnoTerzo turno di campionato e trasferta impegnativa per l’Italposa Forlì, attesa sul campo della Mkf Saronno in un confronto che mette di fronte due... Pallanuoto Primo stop stagionale per la ReggianaPrimo stop stagionale per la Reggiana (3), sconfitta 6-5 in via Melato dalla Coopernuoto Carpi (6) nella seconda giornata di Serie C.