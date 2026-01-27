pallanuoto primo stop stagionale per la reggiana

La Reggiana affronta la sua prima sconfitta stagionale, perdendo 6-5 contro Coopernuoto Carpi nella seconda giornata di Serie C. La partita si è svolta in via Melato, evidenziando un equilibrio tra le due squadre. È un passo importante per la squadra, che ora dovrà analizzare gli aspetti da migliorare per le prossime gare.

Primo stop stagionale per la Reggiana (3), sconfitta 6-5 in via Melato dalla Coopernuoto Carpi (6) nella seconda giornata di Serie C. Al termine di una gara equilibrata sono dunque i modenesi ad avere la meglio, trascinati dal tris di Pinotti, mentre in casa granata non bastano le reti di Bussei (2), Borrelli, Curti e Staolin. "Se in difesa non siamo andati male – spiega Francesco Borsari (foto), capitano granata – in attacco non siamo stati concreti e non abbiamo mai trovato la fluidità offensiva necessaria, anche nelle situazioni di superiorità numerica". Gli fa eco il tecnico Filippo Franceschetti: "E’ stata una partita intensa e giocata alla pari da due formazioni che volevano farla loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

