A Ranica è stato presentato il primo tram della nuova linea T2, con un focus su sicurezza e comfort. I lavori tra Bergamo e Villa d’Almè sono all’85% e durante l’evento sono state illustrate le caratteristiche di dieci veicoli Skoda di ultima generazione, realizzati in Repubblica Ceca. La presentazione ha coinvolto operatori e rappresentanti delle amministrazioni locali.

TRASPORTI. Mentre i lavori sono all’85% tra Bergamo e Villa d’Almè, svelate ufficialmente le caratteristiche dei 10 veicoli Skoda di ultima generazione, prodotti in Repubblica Ceca. Simonetti: «Mobilità e innovazione». Scarfone: «Ad aprile prime prove». Carnevali: «Rete sempre più integrata». Lucente: «Da Regione 40 milioni di euro». Gafforelli: «Leva per lo sviluppo del territorio». È stata definita come «una nuova tappa fondamentale nel percorso verso l’attivazione della futura linea tramviaria T2 della Valle Brembana». Mentre i lavori sono giunti all’85%, con conclusione prevista entro fine giugno in linea con il crono-programma, è stato ufficialmente presentato il veicolo Skoda di nuova generazione, primo della piattaforma ForCity Classic. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Teb, presentato a Ranica il primo tram della nuova linea T2: «Elevati standard di sicurezza e comfort»Mentre i lavori sono all’85%, svelate ufficialmente le caratteristiche del mezzo che viaggerà tra Bergamo e Villa d’Almè. ecodibergamo.it

Presentato al deposito TEB di Bergamo il primo tram Škoda della nuova linea T2 Bergamo – Villa d’Almè(FERPRESS) – Bergamo, 24 MAR – Questa mattina, presso il deposito TEB di Ranica, si è svolta la presentazione ufficiale del primo tram destinato alla nuova linea tranviaria T2 Bergamo – Villa d’Almè. ferpress.it