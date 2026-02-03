Giuseppe Longo, direttore generale del Fondo Pensione Nazionale per il Personale BCCCRA, ha annunciato che la previdenza complementare e le politiche attive del lavoro sono al centro delle strategie per affrontare le sfide della transizione demografica. Longo ha sottolineato che questa evoluzione, che sta già modificando l’economia e il mercato del lavoro, richiede interventi concreti per mantenere la sostenibilità e favorire l’occupazione.

"La transizione demografica è una dinamica che sta già producendo effetti concreti sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sugli equilibri sociali. La progressiva riduzione della popolazione in età attiva e l’aumento della componente anziana incidono sulla capacità di crescita del Paese e pongono interrogativi rilevanti sulla tenuta dei sistemi di welfare e sulla prospettiva previdenziale delle future generazioni, soprattutto in presenza di carriere lavorative sempre più discontinue. In questo quadro, come richiamato anche nel dibattito parlamentare e dalle analisi dell’ABI, è fondamentale intervenire sulle principali leve di sistema, giovani, donne, capitale umano e flussi migratori ben governati, per rafforzare la base occupazionale e contributiva del Paese". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ABI, Giuseppe Longo DG Fondo Pensione Nazionale per il Personale BCC/CRA: "Previdenza complementare e politiche attive per rafforzare occupazione e sostenibilità"

