In auto con 200 grammi di cocaina | doppio arresto

Due uomini sono stati arrestati questa mattina a Sansepolcro, dopo essere stati trovati in auto con 200 grammi di cocaina. I carabinieri li hanno fermati durante un controllo e hanno scoperto la droga nascosta nel veicolo. Entrambi sono residenti nel Perugino e ora si trovano in caserma in attesa di essere ascoltati.

All'interno dell'auto avevano 200 grammi di cocaina. A finire in manette sono stati due uomini, entrambi residenti nel Perugino, beccati dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro mentre viaggiavano con a bordo la droga. L'accusa di cui dovranno rispondere è detenzione ai fini di spaccio di.

