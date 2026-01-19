Presidenziali in Portogallo al ballottaggio il socialista Seguro e l’ultradestra di Ventura

In Portogallo, le elezioni presidenziali si concluderanno con un secondo turno tra il candidato socialista e il rappresentante dell’ultradestra. La sfida si svolge in un contesto di confronto tra forze politiche diverse, riflettendo le dinamiche attuali del paese. La scelta degli elettori sarà determinante per il futuro istituzionale e politico del Portogallo.

In Portogallo il ballottaggio delle elezioni presidenziali sarà tra un candidato socialista e uno di estrema destra. Il candidato del Partito Socialista António José Seguro ha ottenuto il 31,1 per cento dei voti, mentre il leader di Chega!, André Ventura, ha raccolto il 23,5 per cento. Il secondo turno si terrà l’8 febbraio. Al terzo posto si è classificato João Cotrim de Figueiredo, leader del partito liberale e pro-mercato Iniciativa Liberal, con circa il 16 per cento. Seguono l’indipendente conservatore Henrique Gouveia e Melo, già noto per aver guidato la campagna vaccinale anti-Covid, con il 12,3 per cento, e Luís Marques Mendes, candidato dei socialdemocratici di centrodestra, con l’11,3 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

