Portogallo il socialista Seguro domina il primo turno delle presidenziali | andrà al ballottaggio con il populista Ventura

Alle elezioni presidenziali in Portogallo, il candidato socialista António José Seguro ha ottenuto il miglior risultato nel primo turno, superando le aspettative. Con questa vittoria, Seguro accederà al ballottaggio dell’8 febbraio insieme a André Ventura, rappresentante del populismo di destra. La competizione si concentra ora sulle rispettive strategie per conquistare il voto degli elettori nel secondo scrutinio.

Le elezioni presidenziali in Portogallo hanno dato ragione ai pronostici che assegnavano al candidato di Chega André Ventura e a quello socialista Antònio José Seguro i primi due posti e, di conseguenza, il ballottaggio dell’8 febbraio, ma il verdetto delle urne ha invertito le posizioni. Seguro ha infatti vinto con il 31,14%, incassando 1.752.325 voti, mentre Ventura, che secondo i sondaggi avrebbe dovuto stracciare la concorrenza, si è fermato al 23,48%, raccogliendo 1.321.387 preferenze. Staccati Joao Cotrim Figueiredo ( Iniciativa Liberal ) con il 15,99% e l’indipendente Gouveia e Melo, l’ammiraglio al quale fu affidata la gestione della vaccinazione del Covid, con il 12,34%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In Portogallo, il candidato socialista Antonio José Seguro si trova in testa al primo turno delle elezioni presidenziali, secondo due sondaggi condotti all’uscita dei seggi. Segue il leader di estrema destra André Ventura. I risultati preliminari riflettono un quadro politico ancora in evoluzione, con l’esito finale che si attende nei prossimi giorni.

Sono terminate le elezioni presidenziali in Portogallo, con gli exit poll che mostrano il socialista Seguro in testa. Si prospetta un possibile ballottaggio tra i candidati con i risultati ancora da confermare. La consultazione ha coinvolto gli elettori in un momento cruciale per il paese, segnando un momento importante nel panorama politico portoghese.

