Oggi si è svolta l'assemblea dei club di calcio di massima serie, dove si è discusso della candidatura di Malagò alla presidenza della FIGC. Durante l'incontro, è stata raggiunta una maggioranza favorevole al suo sostegno. Tra i partecipanti, il presidente di una squadra ha espresso stima per Malagò, sottolineando l'importanza di puntare su di lui per il ruolo di vertice del calcio italiano.

La Serie A è pronta a esprimere il proprio candidato alla presidenza federale: lo farà ufficialmente nell’assemblea di Lega di oggi. Tutti i rappresentanti delle venti società convocati a Milano per le undici e trenta del mattino: la possibilità di una partecipazione video, a differenze delle ultime riunioni, stavolta è annullata. I club dovranno essere presenti perché il tema è di stretta attualità e perché ci saranno delle posizioni da sottoscrivere. Nel frattempo il conto delle preferenze va costantemente aggiornato: in mattinata il favore per Giovanni Malagò potrebbe diventare (quasi) unanime. Dei venti club di A, 17-18 sono con lui: quasi un plebiscito.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oggi assemblea di Lega: c'è la maggioranza per lanciare Malagò alla presidenza Figc

Leggi anche: FIGC, Lega Calcio spinge per candidatura di Malagò come presidente con 16 voti favorevoli su 20, lunedì 13 l’assemblea

Passo indietro per Galliani, Malagò il primo nome per la corsa alla presidenza della FIGCNegli ultimi giorni era circolato il nome diAdriano Gallianicome possibile nuovo presidente della FIGC.