Domani si svolgerà un’assemblea decisiva per il futuro della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la Lega Serie A che comunicherà la propria posizione su una possibile candidatura di un suo rappresentante alla presidenza. Tra i partecipanti, alcuni club si sono schierati a favore, mentre altri hanno espresso opposizione. La riunione si terrà in un momento di grande attesa e tensione tra le diverse componenti del calcio italiano.

Domani sarà un giorno cruciale per il futuro della Figc. Infatti, l’assemblea della Lega Serie A renderà noto il suo orientamento su Malagò. Ne parla Franco Ordine sul Giornale. Corsa alla Figc, Malagò in pole. Si legge sul Giornale: Domani, durante l’assemblea della Lega serie A che si terrà a Milano, conosceremo il primo pubblico orientamento sul conto di Giovanni Malagò, candidato dalla maggioranza dei club alla prossima presidenza della Figc. Si sa che nel merito Lotito più qualche altro club (Udinese) non sono favorevoli a Malagò e anzi il presidente della Lazio è tra i pochi a lavorare per l’arrivo di un commissario che stabilisca una frattura con la gestione Gravina.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Corsa alla Figc, la Serie A spinge per Malagò: Lotito e l’Udinese contrari

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