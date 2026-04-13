L'assemblea dei club di Serie A si è riunita a Milano per discutere della presidenza della FIGC. Tra le possibili candidature, 18 club hanno espresso preferenza per un candidato, mentre Lazio e Verona si sono opposti. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle squadre di massima divisione, con l'obiettivo di determinare chi guiderà la Federazione nelle prossime settimane. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

È iniziata a Milano l'assemblea della Lega Serie A nella sede di via Rosellini, la prima dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di calcio per la terza volta e le conseguenti dimissioni del presidente della Figc Gabriele Gravina. All'ordine del giorno c'è l'appoggio della Serie A a Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e numero 1 della Fondazione Milano Cortina, come candidato per la presidenza della Figc. Malagò avrebbe già l'appoggio di buona parte dei club (18 preferenze), a partire dalle big del nord. Contrari il presidente della Lazio Claudio Lotito e quello del Verona Italo Zanzi: l'opposizione non è sul nome di Malagò, ma sul metodo (si sarebbe dovuto discutere prima del programma e poi dei candidati).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Presidenza Figc, 18 le preferenze della Lega Serie A per Malagò. Contrari Lazio e Verona

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