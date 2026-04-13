Durante l'assemblea della Lega Serie A, 17 club hanno votato a favore della candidatura di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. Solo Lazio, Verona e Sassuolo si sono opposti, esprimendo un voto contrario. La riunione è ancora in corso e le decisioni ufficiali saranno comunicate successivamente. La proposta di Malagò ha ottenuto quindi una larga maggioranza tra le società presenti.

Diciassette sì per Giovanni Malagò candidato presidente della Federcalcio: è quanto emerge dell’Assemblea della Lega Serie A in corso, secondo indiscrezioni raccolte da Sky. “Sempre secondo quanto trapela dall’Assemblea di Lega, i tre club contrari all’indicazione di Malagò sarebbero Lazio, Verona e Sassuolo”, scrive Sky. Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. Ha provato a ricucire i rapporti con Milan e Juventus facendo sapere che la sua «è stata una iniziativa a favore del calcio». A difesa dell’autonomia del calcio dalla politica Repubblica e la corsa alla presidenza della Federcalcio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Lega Serie A lancia Malagò presidente della Figc, 17 sì: contrari solo Lazio, Verona e Sassuolo

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