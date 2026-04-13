Oggi si tiene l’Assemblea di Lega Serie A con l’obiettivo di eleggere il nuovo presidente della FIGC. Tra i candidati, Malagò appare favorito, mentre tra i detrattori si trova Lotito. La riunione si svolge in un clima di tensione tra le varie componenti del calcio italiano, con diversi rappresentanti che esprimono le proprie posizioni in vista della decisione finale.

di Angelo Ciarletta Oggi si svolgerà l’Assemblea di Lega Serie A per decidere il nuovo presidente FIGC: Malagò è in vantaggio ma tra gli oppositori c’è Lotito. La Juve e i club di massima serie si riuniscono oggi a Milano per un’assemblea della Lega Serie A che si preannuncia spartiacque. Al centro del dibattito c’è la corsa alla presidenza della FIGC del prossimo 22 giugno, con un nome che svetta su tutti: Giovanni Malagò. Secondo Sky Sport l’ex numero uno del CONI godrebbe già di una maggioranza schiacciante di 16 voti su 20, mentre La Gazzetta dello Sport ipotizza un consenso ancora più ampio, vicino ai 18 club.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo presidente FIGC, oggi l’Assemblea di Lega Serie A: Malagò in vantaggio ma tra gli oppositori c’è Lotito. Le ultime

Presidenza FIGC, oggi l’Assemblea di Lega Serie A: si punta alla coalizione per Malagò, c’è Lotito tra gli oppositori! La situazioneLeao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Calciomercato Torino:...

Nuovo presidente FIGC: Marotta spinge per Malagò, ma spunta anche un nome differente. Le ultimedi Francesco SpagnoloNuovo presidente FIGC, il nome indicato da Marotta è quello di Malagò.