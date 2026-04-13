Presentazione del romanzo FIGLI – per i Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 11, nel Salone Monumentale “Maria Giuseppina” di Napoli, si terrà la presentazione del romanzo “FIGLI – per i Bastardi di Pizzofalcone” scritto da Maurizio de Giovanni e pubblicato da Einaudi. L’evento è riservato a chi intende conoscere i dettagli dell’ultima produzione narrativa dell’autore, che si inserisce nella serie dedicata ai Bastardi di Pizzofalcone.

La nuova produzione narrativa dello scrittore Maurizio de Giovanni, dal titolo “FIGLI – per i Bastardi di Pizzofalcone”(Einaudi Editore), arriva al pubblico con una presentazione nella città di Napoli, fissata per sabato 18 aprile 2026 alle ore 11 nel Salone Monumentale “Maria Giuseppina.🔗 Leggi su Napolitoday.it

E stavolta i «Bastardi di Pizzofalcone» sono alle prese con... i figliCedono all’introspezione e al sentimento i «Bastardi di Pizzofalcone», personaggi ai quali ha dato vita lo scrittore Maurizio de Giovanni , famosi...

Leggi anche: Attuare la Costituzione, alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri la presentazione del libro di Luigi de Magistris in dialogo con Maurizio De Giovanni