Prende il via ArtèVita | con L’eterno dell’affresco e l’incanto della moda il museo diventa partecipativo

Prende il via “ArtèVita”, un progetto che coinvolge il museo locale in un percorso partecipativo dedicato a valorizzare il patrimonio culturale. La manifestazione si intitola “L’eterno dell’affresco e l’incanto della moda” e mira a rendere il museo un luogo di confronto e partecipazione. L’iniziativa si propone di usare l’arte come strumento di prevenzione, inclusione e cura, trasformando così l’esperienza culturale in qualcosa di attivo e condiviso.