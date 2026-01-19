Valentino | Meloni simbolo eterno dell’alta moda italiana

Valentino Garavani è riconosciuto come uno dei nomi più rappresentativi dell’alta moda italiana. La sua lunga carriera si distingue per uno stile raffinato e senza tempo, che ha contribuito a definire l’eleganza nel mondo della moda. Valentino rimane un punto di riferimento per appassionati e professionisti, simbolo di eccellenza e tradizione artigianale nel panorama sartoriale italiano.

Valentino. Onorato: se ne va genio assoluto, ha reso grande Italia e Capitale nel mondo Giorgia Meloni ricorda Valentino Garavani, icona dell'alta moda italiana, sottolineando il suo impatto duraturo. Valentino Garavani è stato definito "maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana". Queste parole sono state scritte su X dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: "Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto".

