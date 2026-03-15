Il 15 marzo 2026 si tiene una preghiera della sera intitolata “Ricordati Signore della Tua promessa”. La preghiera invita a affidarsi alla Santissima Trinità prima di dormire, con l’obiettivo di ottenere un riposo sereno e percepire la presenza continua di Dio che vigila su di sé e sui propri cari. La preghiera si rivolge a chi desidera trovare conforto nella fede prima di andare a letto.

Prima di addormentarti, affidati alla Santissima Trinità. Una preghiera della sera per invocare un riposo sereno e sentire la Sua presenza costante che veglia su di te e sui tuoi cari. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. O redentore dell’uomo e suo giudice, rinuncia al castigo che pesa sull’umanità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 15 Marzo 2026: “Ricordati Signore della Tua promessa”

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