Precipita da un capannone a Ravenna muore a 21 anni dopo due giorni di agonia

Un giovane di 21 anni è deceduto dopo essere precipitato da un capannone nell'area artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. L'incidente si è verificato giovedì pomeriggio e il ragazzo è rimasto ferito gravemente, riportando traumi che lo hanno portato a due giorni di agonia prima di perdere la vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

AGI - Non è sopravvissuto il giovane lavoratore rimasto ferito in un grave incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di giovedì nell'area artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. Dopo circa due giorni di agonia in ospedale, il 21enne - nato a Rimini e residente a Cesena - è morto ieri al Bufalini, dove era stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e senza mai riprendere conoscenza. Sul luogo dell'accaduto erano intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo, alle dipendenze di una ditta esterna, stava effettuando lavori di manutenzione sulla copertura di un'officina per mezzi pesanti quando, intorno alle 16.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Precipita da un capannone a Ravenna, muore a 21 anni dopo due giorni di agonia Precipita dal tetto mentre lavora: muore a 21 anni dopo due giorni di agoniaNon ce l'ha fatta Rayaan Lassoued, il 21enne che giovedì scorso è precipitato dal tetto di un capannone di via Ricasoli, nella zona artigianale delle... Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officinaNon ce l’ha fatta il giovane operaio rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro verificatosi giovedì pomeriggio nella zona artigianale delle...