Pragmata | Capcom anticipa al 17 aprile l’ibrido

Capcom ha annunciato che Pragmata uscirà il 17 aprile 2026, anticipando di alcuni mesi la data inizialmente prevista. Il gioco combina elementi di sparatorie e puzzle ambientati su una luna. La software house ha deciso di modificare la pianificazione per offrire un’esperienza più completa. La data di lancio ufficiale è stata comunicata attraverso un annuncio pubblico.

Capcom ha anticipato l’uscita di Pragmata al 17 aprile 2026, spostando la data originale per offrire un’esperienza che fonde sparatorie e puzzle in un ambiente lunare. Durante una sessione di due ore ho potuto esplorare una base dove l’intelligenza artificiale IDUS ha preso il controllo, lasciando solo Hugh e l’androide Diana a risolvere i misteri della Luna. La piattaforma ospiterà il titolo su PlayStation 5, Xbox Series XS, PC e Switch 2, offrendo un livello di dettaglio che va oltre le semplici demo pubbliche. L’esplorazione di aree replicate come New York rivela un level design complesso che richiede abilità specifiche per progredire, trasformando il gioco in un ibrido tra azione e soluzione di enigmi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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