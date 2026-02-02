Il Gallico espugna Fortuna con un poker di reti nel primo tempo successo netto 6-1 in Serie C2

L’Aurora Gallico batte l’Aesse Fortuna con un netto 6-1. La squadra di casa domina il primo tempo, segnando quattro reti e mettendo subito in salita la partita per gli ospiti. Il Gallico consolidano così la vetta del girone B di Serie C2, lasciando poche speranze di rimonta agli avversari. La partita si è giocata con intensità e precisione, con i padroni di casa che hanno preso il controllo fin dalle prime battute.

L'Aurora Gallico ha spezzato definitivamente il muro del primo posto con un'esplosione di forza e precisione nel primo tempo, travolgendo l'Aesse Fortuna per 6-1 nella 16ª giornata del girone B di Serie C2. Il match, disputato a Fortuna, ha visto i padroni di casa partire con l'obiettivo di contenere l'esplosione offensiva degli avversari, ma la scelta di schierare il quinto uomo di movimento non ha reso i conti. L'Aurora, guidato da un Marco Gangemi che ha saputo sfruttare al meglio le caratteristiche della squadra, ha imposto un ritmo forsennato fin dal primo minuto. La difesa avversaria, già messa in difficoltà dalla profondità degli attaccanti gallici, ha ceduto presto.

