Castelvenere Di Santo sollecita Poste Italiane | Riattivare subito l’ATM Postamat

Il sindaco di Castelvenere, Di Santo, torna a chiedere a Poste Italiane di riattivare subito l’ATM Postamat nel paese. La macchina è fuori uso da settimane, e per i cittadini, soprattutto anziani e aziende agricole, rappresenta l’unico modo di prelevare contanti. Di Santo si dice preoccupato per i disagi che questa situazione crea e invita l’azienda a intervenire immediatamente per risolvere il problema.

Adottare provvedimenti urgenti per la riattivazione del sistema ATM Postamat a Castelvenere, la cui disattivazione è stata disposta da mesi per esigenze di sicurezza.È la richiesta urgente che il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo ha inviato ai vertici di Poste Italiane evidenziando "come la protratta indisponibilità del servizio stia incidendo in modo rilevante su un servizio essenziale di interesse pubblico, fondamentale per garantire ai cittadini la piena fruibilità delle proprie risorse economiche". Di Santo, sottolineando che il Postamat di Castelvenere, fortunatamente, non ha mai subito furti, denuncia che "da diversi mesi i residenti sono costretti a fronteggiare notevoli difficoltà nell'accesso al denaro contante, a causa della non operatività del servizio ATM, con ripercussioni significative sulla vita quotidiana della comunità locale.

