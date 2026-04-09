La posizione Tari risulta irregolare ma è una truffa | come riconoscerla

Da genovatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni sono state segnalate irregolarità riguardanti la posizione Tari, con molte persone che hanno ricevuto messaggi sospetti. Le segnalazioni arrivano principalmente da regioni come Emilia, Toscana e Veneto, ma si teme che il fenomeno possa diffondersi rapidamente su tutto il territorio nazionale. Le autorità stanno indagando per verificare la natura di queste comunicazioni e capire come riconoscere eventuali truffe.

Le prime segnalazioni in Emilia, poi in Toscana e in Veneto, ma si teme che il messaggio possa fare breccia in breve tempo sui telefoni di tutta Italia. Una nuova truffa telematica punta sulla Tari, la tassa sui rifiuti regionale, per estorcere informazioni e denaro ai malcapitati che ci cascano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

“Tari irregolare, ci contattati per evitare aggravamenti”: a Lodi la nuova truffa della tassa sui rifiutiLodi, 8 aprile 2026 – Scatta l’allerta truffe in città: stanno circolando in questi giorni falsi messaggi relativi alla TARI, la tassa sui rifiuti.

Ti arriva una mail per aggiornare lo Spid ma è una truffa: come riconoscerlaSta girando una nuova campagna di phishing che imita il portale dello Spid per rubare i dati personali delle vittime.

Temi più discussi: Tari, ancora truffe: Falsi sms inviati ai cittadini. Non fornire dati personali; Falsi SMS sulla TARI, l’allarme di Ecoambiente: Non rispondete e non chiamate quei numeri; Finti Sms sulla tariffa rifiuti, non cascateci; La posizione Tari risulta irregolare, ma è una truffa: come riconoscerla.

la posizione tari risultaAttenzione: truffa SMS sulla posizione Tari, non fidatevi di messaggi sospetti!Non chiamare il numero indicato: Questo è il primo e più importante passo. Non rispondere mai a numeri sconosciuti, soprattutto se si tratta di comunicazioni inaspettate. Non rispondere all’SMS: ... napolipiu.com

la posizione tari risultaSms Tari, attenzione alla truffaPer informazioni o segnalazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp oppure attraverso il call center: 800.888333 (rete fissa, gratuito); 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il ... nove.firenze.it

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