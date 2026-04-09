La posizione Tari risulta irregolare ma è una truffa | come riconoscerla

Negli ultimi giorni sono state segnalate irregolarità riguardanti la posizione Tari, con molte persone che hanno ricevuto messaggi sospetti. Le segnalazioni arrivano principalmente da regioni come Emilia, Toscana e Veneto, ma si teme che il fenomeno possa diffondersi rapidamente su tutto il territorio nazionale. Le autorità stanno indagando per verificare la natura di queste comunicazioni e capire come riconoscere eventuali truffe.

Le prime segnalazioni in Emilia, poi in Toscana e in Veneto, ma si teme che il messaggio possa fare breccia in breve tempo sui telefoni di tutta Italia. Una nuova truffa telematica punta sulla Tari, la tassa sui rifiuti regionale, per estorcere informazioni e denaro ai malcapitati che ci cascano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it “Tari irregolare, ci contattati per evitare aggravamenti”: a Lodi la nuova truffa della tassa sui rifiutiLodi, 8 aprile 2026 – Scatta l’allerta truffe in città: stanno circolando in questi giorni falsi messaggi relativi alla TARI, la tassa sui rifiuti. Ti arriva una mail per aggiornare lo Spid ma è una truffa: come riconoscerlaSta girando una nuova campagna di phishing che imita il portale dello Spid per rubare i dati personali delle vittime. Temi più discussi: Tari, ancora truffe: Falsi sms inviati ai cittadini. Non fornire dati personali; Falsi SMS sulla TARI, l’allarme di Ecoambiente: Non rispondete e non chiamate quei numeri; Finti Sms sulla tariffa rifiuti, non cascateci; La posizione Tari risulta irregolare, ma è una truffa: come riconoscerla. Attenzione: truffa SMS sulla posizione Tari, non fidatevi di messaggi sospetti!Non chiamare il numero indicato: Questo è il primo e più importante passo. Non rispondere mai a numeri sconosciuti, soprattutto se si tratta di comunicazioni inaspettate. Non rispondere all’SMS: ... napolipiu.com Sms Tari, attenzione alla truffaPer informazioni o segnalazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp oppure attraverso il call center: 800.888333 (rete fissa, gratuito); 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il ... nove.firenze.it Oggi a Taormina abbiamo completato lo studio TARI per il calcolo delle tariffe 2026. Dal 2023 ad oggi l’attività di analisi e ricerca degli utenti non iscritti e delle superfici non tassate ha portato ad una nuova distribuzione dei costi fra gli utenti domestici e non d - facebook.com facebook «Tari irregolare»: a Gambara circolano sms truffa a firma del Comune x.com