Ponte di Nona la cocaina nascosta nel braciere pronta per essere venduta

Nel quartiere di Ponte di Nona, le forze dell'ordine hanno scoperto una quantità di cocaina nascosta all’interno di un braciere, pronta per la vendita. Le verifiche sono state condotte con l’ausilio di vedette collocate in punti strategici del quartiere, che monitoravano gli ingressi sospetti. L’operazione ha portato al sequestro della droga e all’identificazione di alcune persone coinvolte.

Le vedette erano posizionate nei punti strategici del quartiere, pronte a segnalare ogni ingresso sospetto. Non è bastato però a tre uomini finiti in manette a Ponte di Nona, sorpresi dagli agenti della Squadra Mobile durante un'attività di contrasto allo spaccio nelle piazze della periferia est.🔗 Leggi su Romatoday.it Droga nascosta in casa a Chieti: scoperta cocaina pronta allo spaccioChieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi. Cocaina nascosta nei campi incolti e pronta allo spaccio: due arrestiCASCINA – Da qualche giorno la polizia di Pisa aveva notato un viavai sospetto di persone in una zona rurale di Cascina, nella frazione di Navacchio.