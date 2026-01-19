italia e corea del sud unite per chip e minerali critici obiettivo svolta tech

Italia e Corea del Sud collaborano per rafforzare la supply chain di minerali critici e semiconduttori, focalizzandosi su intelligenza artificiale e sicurezza delle risorse. Questa partnership mira a sostenere lo sviluppo tecnologico e garantire un approvvigionamento stabile e affidabile di materie prime strategiche, fondamentali per l’innovazione e la crescita industriale di entrambi i paesi.

Minerali critici, semiconduttori, intelligenza artificiale e sicurezza nell’approvvigionamento delle materie prime. È su questi dossier strategici che Giorgia Meloni e il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung hanno costruito l’asse politico-economico emerso dal bilaterale di Seul, andato in scena nella Blue House presidenziale. Meloni getta le basi per l’asse Italia-Corea. Un incontro dal taglio fortemente operativo, con l’obiettivo di trasformare la relazione Italia-Corea in un partenariato capace di reggere alle tensioni geopolitiche e alla concorrenza cinese. L’intesa ruota attorno a tre priorità: rafforzare il partenariato economico e industriale nei settori ad alta tecnologia;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Italia-Corea del Sud,Meloni:"Affinità"

L'incontro tra Italia e Corea del Sud evidenzia un rapporto di amicizia e alleanza tra due democrazie avanzate, sia dal punto di vista tecnologico che politico. La presidente Meloni ha sottolineato come questa affinità rappresenti un elemento di valore da sfruttare per affrontare con maggiore sicurezza le sfide di un contesto internazionale caratterizzato dall’incertezza crescente. Un'alleanza che rafforza la posizione di entrambi i Paesi nel scenario globale.

Dalla space economy ai minerali critici, patto Meloni-Takaichi

L’accordo tra l’Italia e il Giappone, rappresentato dal patto Meloni-Takaichi, mira a rafforzare le collaborazioni in settori chiave come tecnologia, robotica e difesa. Oltre alle commesse, si punta a sviluppare partnership strategiche su temi prioritari come la space economy e i minerali critici, con l’obiettivo di promuovere innovazione e sicurezza a livello internazionale, sostenendo un dialogo stabile e duraturo tra i due paesi.

