Gli ispettori del ministero a Bari | visita per controllare l' avanzamento dei lavori Pnrr

Gli ispettori del ministero sono arrivati a Bari per controllare i lavori legati al Pnrr, dopo aver riscontrato ritardi nei cantieri. Durante la visita, hanno esaminato i siti di costruzione e verificato i documenti di progetto, chiedendo aggiornamenti agli operai e ai responsabili delle imprese. La visita si inserisce nelle verifiche del Sistema di Gestione e Controllo, che mira a garantire che i lavori procedano secondo i piani stabiliti e rispettino le scadenze previste.

La verifica rientra nelle procedure del Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco) e ha l'obiettivo di accertare il corretto avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi, nonché il rispetto dei cronoprogrammi, della coerenza con i progetti approvati e delle condizioni generali previste. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a Bari un'Unità di Missione per l'attuazione del Pnrr per una visita in loco nell'ambito delle attività di controllo previste sui finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Durante la fase di verifica sono previsti sopralluoghi presso i cantieri interessati e l'eventuale ispezione di uno o più mezzi acquistati con le risorse Pnrr.