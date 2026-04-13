Pm Massa ' 5 identificati per omicidio Bongiorni tre sono minori'

I carabinieri hanno identificato cinque persone in relazione all’omicidio di Giacomo Bongiorni avvenuto a Massa. Due di loro, entrambi maggiorenni, sono stati messi sotto fermo con l’accusa di concorso in omicidio volontario. Gli altri tre individui, minori, sono ancora al vaglio della procura minorile di Genova. Le indagini proseguono per chiarire i fatti e raccogliere ulteriori elementi.

Ci sono cinque identificati dai carabinieri per l' omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Due sono i maggiorenni sottoposti a fermo perchè indiziati di " concorso in omicidio volontario ", gli altri tre sono minori "la cui posizione è al vaglio della procura minorile di Genova". Lo ha detto in una conferenza stampa il procuratore di Massa Piero Capizzoto sottolineando che al momento non risultano altri maggiorenni coinvolti, oltre ai due in stato di fermo. I due maggiorenni arrestati sono stati interrogati domenica dal magistrato di turno. Nelle perquisizioni sono stati trovati capi di vestiario verosimilmente indossati durante l'omicidio e visibili dalle immagini di telecamere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pm Massa, '5 identificati per omicidio Bongiorni, tre sono minori' Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, salgono a 5 gli indagati. Il pm: “Non è morto per un solo colpo”Salgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito da un gruppo di giovani a Massa. Tre fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito a Massa per un rimproveroMASSA – Svolta nelle indagini sul tragico pestaggio di piazza Felice Palma a Massa.