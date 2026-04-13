Playoff Superlega la Sir Susa Scai torna a godersi un super Solè

Nelle ultime partite dei playoff della Superlega, la squadra locale ha rivisto in campo un giocatore chiave. La sua presenza ha influito sul risultato, anche se il sostituto ha mostrato buone qualità durante l'incontro. La differenza di esperienza si è fatta sentire in momenti cruciali, rendendo evidente l'importanza di un atleta con più anni alle spalle. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorriso alla formazione di casa.

Una premessa è d'obbligo: chi lo ha sostituito non lo ha certo fatto rimpiangere, ma in partite come quelle di ieri un po' di esperienza in più certamente non guasta.Dopo un lungo periodo trascorso a mezzo servizio (era tornato qualche settimana fa, ma si è dovuto nuovamente fermare) si è ripreso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Playoff Superlega, la Sir Susa Scai tenta l'allungo a Monza. Plotnytskyi: "Occhio a ricezione e muro"L'ucraino conosce bene la realtà brianzola e spiega dove i Block Devils possono far male.

Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaSi alza il sipario sulla parte clou della lotta scudetto: alle 21 si gioca gara uno e sarà indispensabile partire bene.

Argomenti più discussi: Playoff Superlega, la Sir attesa a gara uno contro Piacenza. L'appello di Sirci: La Pasquetta passatela con noi; Play Off SuperLega Credem Banca, si apre la serie delle Semifinali; Playoff Superlega, la Sir continua ad essere implacabile e passa anche a Piacenza; Playoff Superlega, la Sir attesa a gara uno contro Piacenza. L'appello di Sirci: 'La Pasquetta passatela con noi'.

Playoff Superlega, per la Sir è ancora tre su tre: Piacenza nuovamente domata e finale conquistata I Block Devils chiudono anche questa volta il discorso alla prima occasione e accedono per l'ottava volta nella loro storia all'ultimo atto della corsa al tricolore. A - facebook.com facebook

Perugia vince anche il 3° Set. #PerugiaPiacenza #playoff #Superlega x.com