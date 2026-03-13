Playoff Superlega la Sir Susa Scai tenta l' allungo a Monza Plotnytskyi | Occhio a ricezione e muro

La Sir Susa Scai Perugia affronta la trasferta a Monza nei playoff della Superlega, con l’obiettivo di tentare un allungo nella serie. La squadra si prepara alla prima gara fuori casa, un impegno che potrebbe influenzare significativamente le sorti della serie. Tra i protagonisti, Plotnytskyi invita a prestare attenzione a ricezione e muro, elementi fondamentali per la partita.

L'ucraino conosce bene la realtà brianzola e spiega dove i Block Devils possono far male. Con una speranza: "Chiudere in tre gare è l'obiettivo" Della serie “gli esami non finiscono mai”. Quello che tra poco più di quarantottore attende la Sir Susa Scai Perugia è di quelli importanti: la prima gara in trasferta molto potrebbe dire sulle possibilità di accorciare una serie. Proprio l'ucraino è chiamato a presentare la partita, spiegando nel dettaglio cosa fare per poter esorcizzare il pericolo per la seconda volta. La squadra è reduce da una settimana piena di allenamenti: “Era un po' che non ci capitava - spiega lo schiacciatore - Prima di gara uno non sapevamo come avrebbero giocato, adesso sì. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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