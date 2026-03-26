Terremoto nella maggioranza Maurizio Gasparri lascia la poltrona di capogruppo di Forza Italia al Senato – La lettera
Maurizio Gasparri ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di capogruppo di Forza Italia al Senato. La decisione viene comunicata attraverso una lettera e si inserisce nel contesto di una riunione di gruppo prevista nel pomeriggio a Palazzo Madama. La notizia circolava già da questa mattina, alimentando le voci su possibili cambiamenti all’interno del partito.
Il forzista Maurizio Gasparri lascia la carica di capogruppo al Senato. L’annuncio, già ventilato in mattinata, arriva con l’ordine del giorno di una riunione del gruppo a Palazzo Madama in programma per oggi pomeriggio. Si legge, nel documento siglato dallo stesso Gasparri, tra i punti dell’incontro, “ dimissioni del presidente ed elezione del nuovo capogruppo”. Il passo indietro arriva dopo una raccolta firme sottoscritta da 14 dei 20 senatori azzurri. Al senatore si imputa una campagna referendaria per la giustizia dai toni troppo duri che avrebbe allontanato una parte dell’elettorato forzista da una storica battaglia azzurra (e di Silvio Berlusconi) Il tema dello scontro. 🔗 Leggi su Open.online
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