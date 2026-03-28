In un nuovo cambiamento all’interno dell’amministrazione comunale, la consigliera ha annunciato di aver lasciato il gruppo di appartenenza per aderire a quello di Forza Italia. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa, riducendo ulteriormente la compattezza della maggioranza a sostegno del sindaco. La situazione politico-amministrativa si fa quindi più complessa, con il gruppo di Rapinese che perde un altro membro.

La maggioranza del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, perde un altro "pezzo". La consigliera Paola Ceriello ha annunciato in conferenza stampa la sua uscita dal gruppo Rapinese Sindaco per entrare in quello di Forza Italia. La conferenza stampa si è tenuta a Villa Gallia nella mattina del 28 marzo 2026 alla presenza del coordinatore provinciale Sergio Gaddi e del capogruppo consiliare Giordano Molteni. Ceriello ha illustrato le motivazioni del suo volontario allontanamento dal gruppo di Rapinese. Una scelta che a dire il vero non sorprende in modo particolare, vista la sua posizione contraria all'amministrazione su uno dei temi più caldi del mandato di Rapinese: le scuole. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Nuovo scossone in Comune, la maggioranza di Rapinese ancora più fragile: Paola Ceriello passa a Forza Italia

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