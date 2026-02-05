Dramma sfiorato a Sant' Angelo a Fasanella | crolla parte del solaio di copertura del Padre Francesco D’Urso scuola chiusa

Questa notte a Sant'Angelo a Fasanella si è verificato un crollo parziale del solaio della scuola “Padre Francesco D’Urso”. Nessuno è rimasto ferito, ma l’edificio è stato immediatamente chiuso per sicurezza. L’amministrazione comunale ha già avviato le verifiche e messo in sicurezza l’area. La scuola resterà chiusa fino a quando non saranno completati gli interventi di messa in sicurezza. La paura tra genitori e insegnanti è tanta, ma fortunatamente non ci sono stati danni alle persone.

Nel corso della notte si è verificato un evento imprevedibile, il crollo parziale della falda del solaio di copertura dell'edificio scolastico "Padre Francesco D'Urso": lo rende noto il Comune di Sant'Angelo a Fasanella. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, Giuseppe Lembo, ha effettuato.

