Pif e Giusy Buscemi presentano il film che Dio perdona a tutti al Cinema Corallo

Pif e Giusy Buscemi sono stati presenti al Cinema Corallo di Genova per presentare il loro nuovo film, “…che Dio perdona a tutti”. Il regista e l’attrice hanno mostrato il lungometraggio, che vede anche la partecipazione di Buscemi. L'evento ha coinvolto il pubblico e ha rappresentato un’occasione di incontro tra i protagonisti e gli spettatori locali.

Pif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, sarà a Genova per presentare il suo nuovo film, “.che Dio perdona a tutti”, insieme all’attrice Giusy Buscemi con cui lo interpreta. Per incontrarli e ascoltarli l’appuntamento è domenica 12 aprile alle ore 21:15 al cinema Corallo (via Innocenzo IV. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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“Al 35esimo choux cominciai ad avere le visioni.” (E ci crediamo ) Guarda la puntata completa di Lost In The Space con @pif_iltestimone, Giusy Buscemi e @Giorgio_Viaro sul nostro canale Youtube x.com