Promozione Non passa la pareggite acuta Il Pietrasanta resta in bianco

La partita tra Casalguidi e Pietrasanta si è chiusa con uno zero a zero che lascia i padroni di casa senza vittorie. La squadra di casa ha provato a spingere, ma senza riuscire a trovare il modo di segnare. Niente da fare anche per gli ospiti, che hanno difeso bene e si sono concentrati sul pareggio. Alla fine, il risultato è stato un pari che non aiuta nessuno, con il Pietrasanta ancora a secco di gol e in cerca di punti.

casalguidi 0 pietrasanta 0 CASALGUIDI: Giuntini, Ceccarelli, Robusto, Bonaiuti, Borselli, An. Bonfanti (84’ Luccioletti), Diddi, De Simone (76’ Capecchi), Al. Bonfanti (91’ Filoni), Tomeo, Ghimenti. (A disposizione: Merci, Niccolai, Castiglioni, Covino). All. Ivan Paolacci. PIETRASANTA: Gega, S. Da Prato (67’ A. Aquilante), Laucci, Granaiola, V. Bartoli, F. Fioretti, Szabo, Isola, A. Remedi, A. Petrucci (67’ G. Ceciarini), F. Della Pina (67’ G. Mancini). (A disposizione: Pucciarelli, Ferrari, N. Conti, N. Sodini, Sessa, Mansili). All. Leonardo Tocchini. Arbitro: Luca De Vincenti di Carrara (assistenti di linea Ardit Perndojaj ed Alessandro Lioi di Firenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Non passa la pareggite acuta. Il Pietrasanta resta in bianco Approfondimenti su Pietrasanta Casalguidi Promozione. Primo stop per il Lampo Meridien. Il Pietrasanta passa con Remedi Promozione. Pietrasanta e Forte vogliono iniziare bene il 2026 La prima giornata del girone di ritorno della Promozione 2026 vede in campo Pietrasanta e Forte dei Marmi, con l’obiettivo di iniziare l’anno nel modo migliore. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pietrasanta Casalguidi Argomenti discussi: Promozione Peugeot 2008, perché conviene e perché no; PROMOZIONE. Il Fano passa al fotofinish contro il Villa San Martino; Passa a PS5 e risparmi 100 euro con la tua vecchia PS4: scopri la nuova promo di Gamelife; Coppa Italia Promozione, l’Akragas Slp passa ai quarti: 0 a 0 sul campo del Gemini - AgrigentoNotizie. Promozione: al Bulgarelli passa l’Msp, mentre i porottesi non vanno oltre il pari col Granamica. Scivolone Centese nell’anticipo, X Martiri frenaGli anticipi del sabato di Promozione non sorridono alle ferraresi Centese e X Martiri. Gli uomini di mister Di ... sport.quotidiano.net Promozione Sicilia – Girone D: 18ª giornata Risultati e classificaLa 18ª giornata del campionato di Promozione Sicilia – Girone D rafforza il dominio del Priolo F.C., sempre più leader incontrastato del torneo. La capolista supera 3-1 il Qal’At, confermando una marc ... goalsicilia.it Promo amici Olympia Qui si vince in due Porta un amico con il biglietto sconto Tu ricevi una promozione Il tuo amico riceve una promozione Allenarsi insieme conviene di più Passa in reception e scopri tutti i dettagli. Centro Fitness Olympia facebook

