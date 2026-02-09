Promozione Non passa la pareggite acuta Il Pietrasanta resta in bianco

La partita tra Casalguidi e Pietrasanta si è chiusa con uno zero a zero che lascia i padroni di casa senza vittorie. La squadra di casa ha provato a spingere, ma senza riuscire a trovare il modo di segnare. Niente da fare anche per gli ospiti, che hanno difeso bene e si sono concentrati sul pareggio. Alla fine, il risultato è stato un pari che non aiuta nessuno, con il Pietrasanta ancora a secco di gol e in cerca di punti.

casalguidi 0 pietrasanta 0 CASALGUIDI: Giuntini, Ceccarelli, Robusto, Bonaiuti, Borselli, An. Bonfanti (84’ Luccioletti), Diddi, De Simone (76’ Capecchi), Al. Bonfanti (91’ Filoni), Tomeo, Ghimenti. (A disposizione: Merci, Niccolai, Castiglioni, Covino). All. Ivan Paolacci. PIETRASANTA: Gega, S. Da Prato (67’ A. Aquilante), Laucci, Granaiola, V. Bartoli, F. Fioretti, Szabo, Isola, A. Remedi, A. Petrucci (67’ G. Ceciarini), F. Della Pina (67’ G. Mancini). (A disposizione: Pucciarelli, Ferrari, N. Conti, N. Sodini, Sessa, Mansili). All. Leonardo Tocchini. Arbitro: Luca De Vincenti di Carrara (assistenti di linea Ardit Perndojaj ed Alessandro Lioi di Firenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

