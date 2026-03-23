Referendum Giustizia La Russa difende Pierluigi Diaco dopo gli insulti per l' appoggio al Sì | Solidarietà

Insulti sui social a Pierluigi Diaco dopo l’endorsement per il Sì al referendum sulla giustizia. E tutta la maggioranza di centrodestra si schiera a difesa del conduttore Rai: tanti i messaggi di solidarietà per lui da parte di esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, da Ignazio La Russa a Matteo Salvini e Antonio Tajani. Diaco per il Sì al referendum sulla giustizia Insulti sui social La Russa difende Diaco I messaggi di solidarietà del centrodestra Diaco per il Sì al referendum sulla giustizia Alcuni giorni fa Pierluigi Diaco ha espresso pubblicamente il suo appoggio al Sì per il referendum sulla riforma della giustizia. “Voto sì al referendum”, ha detto all’Adnkronos, parlando poi di una presunta narrazione “talmente insopportabile” secondo cui “se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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