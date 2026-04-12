Pierluigi Diaco la scomparsa della mamma Giovanna | Non riuscivo più a dare un significato alla vita

Pierluigi Diaco ha condiviso in un’intervista su Domenica In alcune riflessioni sulla perdita della madre, Giovanna. Il conduttore ha spiegato di aver attraversato un momento difficile dopo la scomparsa della donna, dichiarando di aver avuto difficoltà a trovare un senso alla propria vita. L’intervista si è svolta in un clima di intimità, con il conduttore che ha parlato apertamente di questa esperienza personale.

(Adnkronos) – Pierluigi Diaco si è raccontato in un'intervista intensa e inedita a Domenica In, ospite oggi di Mara Venier. Il giornalista e conduttore televisivo ha parlato del dolore, ancora vivo, per la morte della mamma Giovanna, scomparsa lo scorso anno, il 23 giugno, proprio nel giorno del suo compleanno: "Era il pilastro della mia vita e di quella delle mie sorelle". Diaco ha provato a ricostruire gli ultimi momenti di vita della madre, quando un inctus le ha provocato un grave problema compromettendo le sue condizioni di salute. "L'abbiamo portata in ospedale e ha subito un'operazione di trombolisi. Ne è uscita, ma in terapia intensiva i medici ci hanno detto che aveva perso la parola e una parte del corpo sarebbe rimasta completamente paralizzata".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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